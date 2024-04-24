Барды Никитины ответили на информацию про финансирование ВСУ

Барды Сергей и Татьяна Никитины, авторы хита «Большой секрет для маленькой компании», заявили на своем официальном сайте, что никогда не финансировали ВСУ.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась серия резких публикаций об артистах. Их обвинили во вступлении в антироссийские организации, контактах с иноагентами, отправке денег украинским военным.

«Прежде всего хотим сказать, что мы никогда не финансировали ВСУ и не собирались этого делать. То, что пишут в сети – злонамеренная ложь и клевета», — подчеркнули Никитины.

Исполнители отметили, что отказались от участия в фестивале «Возраст счастья», который должен состояться в конце мая в Черногории с тем, чтобы «снять все сомнения».

По словам артистов, они никогда не пели в угоду политике и политикам, не ждали от государства никаких благ — квартир, должностей и гонораров.

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Никитины пояснили, что в 1990 году, на фоне разрядки в международных отношениях, их сын отправился учиться в США. Там он женился, у него появились дети. В связи с этим барды время от времени посещают эту страну.