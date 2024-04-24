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Адвокат оценил шансы на досрочное освобождение Ефремова

Шансы на условно-досрочное освобождение (УДО) актера Михаила Ефремова из колонии, в которой он отбывает наказание после аварии, в беседе с Пятым каналом Александр Добровинский. Он подчеркнул, что семья не пережившего ДТП Сергея Захарова дала положительное решение на УДО артиста, однако есть нюансы.

Адвокат оценил шансы на досрочное освобождение Ефремова
© РИА Новости

Правозащитник пояснил, что Ефремов, скорее всего, пока не сможет выйти из мест лишения свободы, так как его поведение не было примерным.

«Насколько я слышал, нарушения Михаила Ефремова в колонии не позволяют ему выйти по УДО», — сказал он.

Ранее Mash сообщил, что Ефремову отказали в условно-досрочном освобождении. Стало известно, что отказ связан с нарушением им режима пребывания в колонии Белгородской области, где он отбывает наказание.

Администрация ИК-4 Белгородской области дала добро на УДО актера в начале марта.

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