Суд приостановил деятельность клиники, где работал Хайдаров

Арбитражный суд Москвы приостановил деятельность клиники IQ Plastique, где работал известный пластический хирург Тимур Хайдаров. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, деятельность клиники приостановили на 90 дней. IQ Plastique обвиняют «осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением».

Напомним, что в феврале после операции на желудке в данной клинике умер 36-летний продюсер Петр Гаврилов. По факту произошедшего было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть. Позже Росздравнадзор выявил в IQ Plastique нарушения и подал иск в суд.

Хирург Тимур Хайдаров пожаловался на предвзятость СК на фоне закрытия клиники

Хайдаров становится ключевой фигурой скандалов не первый раз. Ранее на неудачные операции у него жаловались многие звезды шоу-бизнеса, в том числе певицы Слава и Любовь Успенская. Хирург все обвинения отрицал.