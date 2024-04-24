Анонсированы даты проведения весеннего Eco Friendly Fest

Весенняя сессия Eco Friendly Fest состоится 18-19 мая 2024 года на площадке Artplay в Москве. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте.

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Этой весной городской Фестиваль по формированию экопривычек объединит на своей площадке 8 тематических зон: выставка, лекторий, эко-маркет, фуд-корт, своп, эко-арт, бук-кроссинг, мастер-классы.

Кроме деловой программы гости смогут познакомиться с новыми этичными и экологичными брендами, выбрать безопасные и экологически чистые товары от молодых компаний и крафтовых мастеров, посмотреть на арт-объекты из неорганических материалов, принести уже прочитанные книги и найти себе новые и посетить мастер-классы

Также на Eco Friendly Fest вы сможете сдать на переработку как распространенные, так и редкие фракции вторсырья.

С более подробной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.