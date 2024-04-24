В Омске ликвидируют приход, настоятель которого демонстрировал иконы с бандеровцами

Министерство юстиции по Омской области хочет упразднить греко-католический (униатский) приход Покрова Пресвятой Богородицы Католической церкви, священник которой подозревается в реабилитации нацизма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.

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«Грубые и неустранимые нарушения в деятельности организации, послужившие основанием для обращения в суд, были выявлены в ходе совместной проверки управления, прокуратуры и УФСБ по Омской области», — заявили в пресс-службе минюста по региону.

До этого управление Следственного комитета России по региону сообщило о том, что живущий в Омской области священник задержан сотрудниками по подозрению в хранении икон с изображением бандеровцев.

СК отмечает, что 57-летний подозреваемый «приискал стилизованное под икону изображение украинских пособников нацизма – бандеровцев на фоне Святой Богородицы», и разместил его в трапезной.