Мосгорсуд продлил арест Блиновской

Мосгорсуд продлил арест блогеру Елене Блиновской до 26 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

Следствие мотивировало свое ходатайство тем, что обвиняемые еще не успели ознакомиться с материалами дела. По словам следователя, Блиновская изучила пять томов уголовного дела, а ее супруг Алексей — четыре. Адвокат блогера Наталия Сальникова просила сменить меру пресечения ее подзащитной. В качестве одного из обоснований она указывала пребывание ее мужа в зоне спецоперации.

«Длительное отсутствие матери влияет на детскую психику. Избрав моей подзащитной иную меру пресечения, мы ничем не нарушим интересы следствия… Существенное значение имеет, чтобы кто-то находился дома с детьми», — подчеркивала она.

Напомним, что Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов в апреле 2023 года. Выяснилось, что блогер использовала схему дробления бизнеса. В марте 2024 года следователи предъявили супругам обвинения в окончательных редакциях. В частности, им вменяется легализация 706 из 906 млн рублей сокрытых налогов.

Блиновский сейчас находится в зоне проведения спецоперации, где участвует в боевых действиях под позывным «Брикс». По словам его сослуживца, их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.