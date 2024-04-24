Больше половины россиян отказалось от марша Мендельсона на своей свадьбе

HiFi-стриминг Звук изучил музыкальные предпочтения людей, устраивающих свадьбу в 2024 году. Согласно результатам, больше половины опрошенных не хотели бы слышать марш Мендельсона, который считается обязательным элементом любого бракосочетания.

Альтернативой классике участники исследования назвали академическую и инструментальную музыку (25%), а также композиции, связанные с отношениями пары и их будущей семьей (20%). В топе также оказались поп-треки (18%), рок (17%), шансон (16%), танцевальные композиции (13%) и метал (10,4%).

Тем не менее 48% опрошенных подтвердили, что на их церемонии все же прозвучит марш Мендельсона. 24% аргументировало это желанием гостей и родителей, 7% сделали это ради любимого человека. Любопытно, но среди выбравших эту композицию мужчин в три раза больше, чем женщин.

Всего 42% опрошенных считают, что музыка играет на церемонии важную роль. По мнению 15% женщин и 11% мужчин, выбранный саундтрек напрямую влияет на настроение гостей.