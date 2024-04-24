Россиянам назвали самые выгодные для отпуска месяцы в 2024 году

Россиянам в 2024 году выгоднее всего отдыхать в июле, августе и октябре, поскольку в эти месяцы больше всего рабочих дней, за которые можно получить больше отпускных, сообщает Lenta.ru со ссылкой на популярный сервис по поиску работы. При этом в мае брать отпуск или отгулы, по словам экспертов, невыгодно.

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Отмечается, что в текущем году рабочих дней в мае всего 20, а значит отпускные будут в меньшем размере, чем если бы работник ушел в отпуск в июле, августе или октябре. По словам специалистов, чтобы продлить отдых на майских, можно взять отгул, но в этом случае нужно знать о возможных «накоплениях» в виде дополнительных выходных.

Кроме того, как указывают эксперты, 27% граждан предпочитают работать в праздничные дни, чтобы получить дополнительную оплату. Согласно опросу сервиса, 22% респондентов сообщили, что за работу в праздничные дни получают выплату в двойном размере, 6% — выплату в одинарном размере, 9% — получают надбавку или премию за переработки, а 5% — дополнительные выходные в качестве компенсации.

Ранее юрист по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала, что работа 9 мая, согласно Трудовому кодексу РФ, оплачивается в двойном размере, а дальнейшая оплата зависит от графика сотрудника. По ее словам, в случае стандартной пятидневки работа в выходные дни по производственному календарю будет подлежать двойной оплате.