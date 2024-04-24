Ярмольник вышел на связь после слухов о госпитализации

Актер Леонид Ярмольник опроверг сообщения о том, что его с женой Оксаной экстренно госпитализировали. Об этом сообщает RT.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой заявил, что супруги находятся в больнице под присмотром врачей. Ярмольники якобы жаловались на слабость и головную боль. У Оксаны повышалось давление, а у Леонида был сильный кашель. В публикации утверждается, что у ведущего диагностировали гипертонический криз, а у его жены — хроническую сердечную недостаточность.

Ярмольника и его жену экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем

«Здоров, жив-здоров, на репетиции, достали вы меня, ребята. Все живы-здоровы», — сказал он, комментируя информацию.

Ранее Ярмольник рассказал, что считает режиссера Александра Ширвиндта одним из своих самых уважаемых учителей. Он признался, что в шутку называл себя внебрачным сыном ушедшего кинодеятеля, а сам Ширвиндт считал Ярмольника одним из своих лучших студентов.