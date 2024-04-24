«СВО нужно было начать раньше»: где сейчас телеведущая Татьяна Миткова

Татьяна Миткова — журналист и телеведущая. Чем она занимается сейчас, что известно о ее личной жизни и политической позиции?

Чем известна Миткова

Татьяна Миткова родилась 13 сентября 1955 года в Москве.

В 1982 году окончила вечернее отделение факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Будучи студенткой, работала на ЦТ Гостелерадио СССР, где занимала должности от младшего редактора до специального корреспондента. На Центральном телевидении работала в утренней программе «120 минут» и передаче «Международная панорама».

С 1990 года стала ведущей информационных выпусков Телевизионной службы новостей (ТСН) ЦТ СССР.

В январе 1991 года она отказалась читать в эфире официальную версию событий в Вильнюсе. Через некоторое время после этого была уволена. После увольнения сотрудничала с немецкой телекомпанией ARD.

В августе 1991 года Миткова вернулась на Первый канал телекомпании «Останкино». В 1991–1993 годах была ведущей дневных выпусков новостей Первого канала.

В октябре 1993 года перешла в только что созданную телекомпанию НТВ и начала работать ведущей вечерних выпусков информационной программы «Сегодня».

В апреле 2001 года во время конфликта между группой Владимира Гусинского «Медиа-Мост» и ОАО «Газпром-Медиа» за право владения телекомпанией покинула НТВ в знак протеста против позиции, занятой в этом конфликте большинством журналистов НТВ, руководством компании и ее генеральным директором Евгением Киселевым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Когда НТВ перешло под контроль «Газпрома», вернулась на канал вместе с новой администрацией.

25 апреля 2001 года Миткова была избрана главным редактором Службы информации. С июля 2004 года — заместитель генерального директора телеканала НТВ по информационному вещанию, а также руководитель дирекции информационного вещания.

Что известно о личной жизни Митковой

Первым мужем Татьяны Митковой был журналист Всеволод Соловьев. В 1984 году у пары родился сын Дмитрий.

Второй супруг — бизнесмен, занимается биржей. Подробности о нем Миткова не раскрывает.

От какой награды отказалась Миткова

11 января 1994 года Татьяне Митковой была вручена медаль «Памяти 13 января» (Литва).

3 апреля 2014 года она отказалась от медали в знак солидарности с телеведущим Дмитрием Киселевым, который был лишен этой награды по распоряжению президента Литвы Дали Грибаускайте за то, что он, по мнению Грибаускайте, в передаче «Вести недели» издевается над фундаментальными ценностями свободы и демократии.

«Я официально заявляю, что отказываюсь от врученной мне тогда же медали, и прошу президента Литвы госпожу Грибаускайте вычеркнуть меня из списков награжденных», — заявила журналист.

14 апреля 2014 года Миткова была лишена медали декретом президента Литвы.

Что Миткова говорила о спецоперации

Татьяна Миткова поддерживает проведение спецоперации и действия российских властей.

«Я оцениваю события на Украине так же, как и все нормальные люди. Правильно, что начали спецоперацию. Первое время даже, когда мы это обсуждали, то все приходили к вопросу: почему мы не сделали это раньше? Со временем стало очевидно, почему раньше не сделали. Просто не могли. Так что все правильно. Переживем. Проживем», — высказывалась она в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Также журналист заявляла, что не планирует покидать Россию, как это сделали некоторые ее коллеги.

«Почему я должна куда-то уезжать? Мне нравится моя работа, мне нравится по-прежнему компания НТВ», — говорила Миткова.

В феврале 2023 года телеведущая попала в санкционный список Канады.

«Конечно, отразятся введенные санкции. Работать будем еще лучше», — комментировала она.

Чем сейчас занимается Миткова

Татьяна Миткова продолжает работать на НТВ.

Она рассказывала, что отличным отдыхом для нее является спорт.