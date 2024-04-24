В прокуратору России теперь можно подать жалобу через «Госуслуги»

Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил о появлении на «Госуслугах» функции подачи жалобы в прокурорские органы РФ. Соответствующей информацией он поделился в Совфеде Федерации, передает ТАСС.

© Unsplash

Как уточнил Краснов, система заработала «буквально вчера».

«Мы синхронизировали свои программы», — отметил генпрокурор РФ.

Кроме того, по его словам, у граждан есть возможность подать заявку через сайт прокуратуры или мобильное приложение для смартфона.

Ранее президент России Владимир Путин выступил за создание на портале «Госуслуги» раздела для информирования участников специальной военной операции и членов их семей о мерах поддержки. С соответствующим поручением он обратился к кабмину.

Также ранее стало известно, что верификация профилей через «Госуслуги» на «Авито» теперь стала доступна в упрощенной форме для всех частных пользователей и самозанятых на любой версии платформы — в приложении, мобильной версии сайта или на компьютере.