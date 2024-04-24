Адвокат рассказала, сколько готова выплатить Блиновская
Адвокат блогера Елены Блиновской Наталия Сальникова заявила, что ее подзащитная готова погасить более 900 миллионов рублей ущерба, причиненного бюджету РФ. Об этом сообщает ТАСС.
О готовности Блиновской погасить ущерб адвокат заявила на заседании Мосгорсуда 24 апреля, где решается вопрос о продлении ареста блогера. Следователь призвал продлить арест Блиновской до конца лета.
Сальникова подчеркнула, что следователь разрешил снять арест с некоторого имущества Блиновской для погашения ущерба.
Представитель прокуратуры полностью поддержала в суде следователя, отмечает ТАСС.
«Желание погасить недоимку возникло у Блиновской только после изменения ей меры пресечения», — заявила прокурор.
Весной 2023 года Блиновская, получившая известность благодаря «марафонам желаний», стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере.
По версии Следственного комитета, блогер, оказывая информационные услуги в интернете, использовала схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за 2019-2021 годы НДС и НДФЛ на общую сумму более 918 миллионов рублей.
Сначала Блиновскую отправили под домашний арест, но позже ужесточили ей меру пресечения, отправив в изолятор.