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Адвокат рассказала, сколько готова выплатить Блиновская

Адвокат блогера Елены Блиновской Наталия Сальникова заявила, что ее подзащитная готова погасить более 900 миллионов рублей ущерба, причиненного бюджету РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат рассказала, сколько готова выплатить Блиновская
© globallookpress.com

О готовности Блиновской погасить ущерб адвокат заявила на заседании Мосгорсуда 24 апреля, где решается вопрос о продлении ареста блогера. Следователь призвал продлить арест Блиновской до конца лета.

Сальникова подчеркнула, что следователь разрешил снять арест с некоторого имущества Блиновской для погашения ущерба.

Представитель прокуратуры полностью поддержала в суде следователя, отмечает ТАСС.

«Желание погасить недоимку возникло у Блиновской только после изменения ей меры пресечения», — заявила прокурор.

Весной 2023 года Блиновская, получившая известность благодаря «марафонам желаний», стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере.

По версии Следственного комитета, блогер, оказывая информационные услуги в интернете, использовала схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за 2019-2021 годы НДС и НДФЛ на общую сумму более 918 миллионов рублей.

Сначала Блиновскую отправили под домашний арест, но позже ужесточили ей меру пресечения, отправив в изолятор.

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