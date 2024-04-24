В Ростове Парад Победы 9 Мая может пройти без зрителей. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев во время заседания регионального правительства.

Глава региона призвал глав муниципалитетов обратить внимание на обеспечение безопасности дончан на предстоящих праздниках. Василий Голубев поручил в ближайшие дни сформировать дежурные бригады.

«Что касается проведения парада: в Новочеркасске парада не будет. По Ростову мы работаем с Министерством обороны, но вероятность того, что парад может пройти без зрителей, высокая», – сообщил губернатор.

Василий Голубев добавил, что ранее уже проводили парад без зрителей. Отдельно губернатор обратил внимание на запуск салютов.