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В Ростове Парад Победы 9 Мая может пройти без зрителей

В Ростове Парад Победы 9 Мая может пройти без зрителей. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев во время заседания регионального правительства.

В Ростове Парад Победы 9 Мая может пройти без зрителей
© РИА Новости

Глава региона призвал глав муниципалитетов обратить внимание на обеспечение безопасности дончан на предстоящих праздниках. Василий Голубев поручил в ближайшие дни сформировать дежурные бригады.

«Что касается проведения парада: в Новочеркасске парада не будет. По Ростову мы работаем с Министерством обороны, но вероятность того, что парад может пройти без зрителей, высокая», – сообщил губернатор.

Василий Голубев добавил, что ранее уже проводили парад без зрителей. Отдельно губернатор обратил внимание на запуск салютов.

«Если салют и будет, то это решение Минобороны. Мы фейерверк в городе делать не будем», – рассказал Голубев.
Общество
Василий Голубев