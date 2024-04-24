"Диктант Победы" напишут около двух миллионов человек в 60 странах мира

В России стартует шестой "Диктант Победы" - международная историческая акция по проверке знаний о Великой Отечественной войне. В этом году он пройдет в том числе в новых регионах нашей страны - Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, а также за рубежом - в 60 странах. Это стало рекордом.

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По предварительным данным, диктант пишут на 27 тысячах площадках до двух миллионов человек, что больше, чем в прошлом году - тогда его писали 1,6 миллиона человек в 46 странах. Центральная площадка диктанта - Музей Победы на Поклонной горе в Москве.

- "Диктант Победы" в разных странах уже пишут, но официально он стартует 26 апреля, и за годы проведения он стал народным, - говорит председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. - Интерес к акции растет, заметно стремление людей отдать дань памяти отцам и дедам - поколению победителей. Еще диктант является настоящим гражданским поступком и одновременно побуждает обратиться к исторической литературе, новым интернет-порталам, к семейным архивам, что потом поможет добраться до достоверных исторических знаний.

Сергей Нарышкин особенно отметил то, что желание написать диктант и проверить свои знания о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов объединяет людей разного возраста: от школьников до ветеранов войны и труда, разных профессий и стран. Это превращает культурно-просветительскую акцию в настоящий гражданский поступок.

Темы "Диктанта Победы"-2024 - освобождение оккупированных территорий СССР, освобождение Крыма и Севастополя, 80-летие прорыва блокады Ленинграда и выход на границы СССР. За 45 минут участникам надо ответить на 25 вопросов: 20 - по федеральной тематике, 5 - по региональной с учетом того региона, где живет и пишет диктант его участник. Или, если диктант проходит за рубежом, по тематике участия во Второй мировой войне той страны, где пишется диктант. Вопросы диктанта подготовлены экспертами Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-исторического общества (РВИО).

Добровольцы должны ответить на 25 вопросов. До начала акции для всех желающих по стране прошел "Открытый лекторий". Это были как живые, так и онлайн-лекции, кинолектории, викторины и семинары по ключевым событиям Великой Отечественной войны, которые транслировались по всей стране.

- Мы приняли все решения для того, чтобы формирование исторического мировоззрения школьников было достойным, - говорит министр просвещения России Сергей Кравцов. - Увеличили число часов преподавания истории с 340 до 476 часов в год. В 5-8 классах было два часа истории в неделю, а с 2025 года будет три часа. Особенно увеличены разделы изучения истории Великой Отечественной войны.

Победители "Диктанта Победы" будут награждены дипломами, а 20 финалистов диктанта - авторы самых интересных работ - будут приглашены на парад Победы 9 мая в Москву на Красную площадь. Важный бонус - абитуриенты с высокими баллами за написанный диктант получат дополнительные баллы при поступлении в вузы.

300 площадок для написания "Диктанта Победы" создано в новых регионах России - в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях.

Международная акция "Диктант Победы" впервые прошла 7 мая 2019 года. В 2022 году диктант написали более 1,6 миллиона человек на 19 тысячах площадок.