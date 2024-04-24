Лерчек ответила на вопрос, почему она на свободе, а Блиновская в СИЗО

Лерчек стала гостем Басты в его шоу «Вопрос ребром». В свежем выпуске блогер ответила на многочисленные вопросы зрителей в студии — в том числе на провокационные.

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«Считаете ли вы справедливым, что, совершив одно и то же преступление, вы сейчас здесь с нами, а Елена Блиновская в СИЗО?» — например, поинтересовались у Лерчек. «А вы считаете справедливым задавать такие вопросы, не находясь в контексте двух уголовных дел с абсолютно разным течением?» — ответила вопросом на вопрос блогер.

Однако далее объяснилась.

«В нашем случае долг был погашен сразу, как только появилась такая возможность, также были уплачены все штрафы, пени и пересчет за налоговые периоды предыдущих годов», — привела аргументы Валерия, после чего высказалась о своем отношении к Елене Блиновской и к ее ситуации. "Честно скажу, я Лену люблю. Она прекрасный человек, прекрасная мать, прекрасная супруга. Я ее знаю только с хорошей стороны. И мне очень жалко и грустно, что так получилось. Ее сердце сейчас, поверьте, разрывается на миллионы разных частиц. Потому что ее прекрасные дети, тем более ее маленькая дочка Аврора, находятся сейчас не с ней рядом. Материнское сердце очень сильно болит. Я желаю ей, чтобы ситуация как можно скорее решилась в позитивном ключе, и надеюсь, что так и будет и Лена будет сидеть на этом же месте, если ее позовут в качестве гостя". Валерия Чекалина

Ранее Лерчек подтвердила новость о разводе и в слезах рассказала о своем отношении к мужу.