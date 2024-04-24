Попова: в России обнаружили 47 новых вирусов у комаров

Изучение вирусного пейзажа в России позволило обнаружить 47 новых вирусов у комаров и 14 у клещей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Российская газета

Как отметила главный санитарный врач, подобных исследований «никто раньше не делал». NSN.FM

По ее словам, специалисты ведут работу над национальным каталогом патогенов. На данный момент оцифрована уже вся информация, которая имелась у российских исследователей. До конца 2024 года планируется пополнить коллекцию до 40 тысяч штаммов и превзойти крупнейшую американскую коллекцию типовых культур. Вечерняя Москва