Российский журналист-иноагент усомнился в победе Украины

Известный российский журналист, сооснователь «Нашего радио» Михаил Козырев (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявил, что сомневается в победе Украины над Россией. Об этом он высказался в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Запись их беседы доступна в Telegram-канале принтеров.

«У меня были большие надежды, связанные с контрнаступлением. Просто я пытаюсь уловить какой-то проблеск надежды, что может Украина победить на поле боя с помощью всей этой техники, которую еще и нормально предоставить не могут (...) И я не вижу ничего, к сожалению», — отметил журналист.

Козырев также подчеркнул, что ему бы не хотелось возрождать «Нашествие». Он объяснил это тем, что в последние годы мероприятие посещали артисты с пророссийской позицией.

Минюст внес Козырева в реестр иноагентов в июле 2023 года. Журналист выступал против проведение спецоперации на Украине.

Фестиваль «Нашествие», организатором которого выступало «Наше радио», проходил в России с 1999 года. Последний раз мероприятие провели в июле 2019 года. В 2020 и 2021 годах его переносили из-за пандемии коронавируса. В 2022 году фестиваль отметили без объяснения причины. В 2023 году мероприятие перенесли на 2024 год. Однако в феврале 2024 года организаторы сообщили, что фестиваль «Нашествие» отложен на 2025 год.