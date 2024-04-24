Генпрокурор России высказался о наказании виновных в ущербе от паводка

Генпрокуратура России добьется ответственности для виновных в масштабном ущербе от паводков в регионах страны. Наказать ответственных пообещал глава ведомства Игорь Краснов, выступая с ежегодным отчетом на заседании Совфеда, трансляция которого ведется на сайте верхней палаты парламента.

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По его словам, главной задачей сейчас является помощь пострадавшим от половодья и ликвидация его последствий.

«В дальнейшем мы обязательно добьемся ответственности всех виновных», — сказал Краснов.

Генпрокурор заявил, что одной из причин масштабных затоплений стало неприменение гидрологической сети, при помощи которой специалисты прогнозируют паводок. На момент проверки в 2023 году не работала пятая часть из тысячи входящих в нее автоматизированных комплексов и постов, а средства измерения расхода воды не использовались, подчеркнул он.

Краснов добавил, что еще в январе потребовал от главы Росгидромета Игоря Шумакова и министра природных ресурсов Александра Козлова устранить нарушения, но принятые меры оказались неэффективными. В результате, по его словам, отсутствие достоверной и своевременной информации о показателях притока воды не позволило предотвратить масштабное затопление российских регионов.