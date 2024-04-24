Вован и Лексус опубликовали пранк с участием Михаила Козырева*

Журналист Михаил Козырев* (признан в России иноагентом) признался, что готов агитировать российских рок-музыкантов на спонсирование украинской армии. Об этом он заявил в розыгрыше пранкеров Вована и Лексуса (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), видео которого опубликовали во «ВКонтакте».

Пранкеры представились Козыреву* руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком. Журналист заявил, что помочь украинской армии можно проведением музыкального фестиваля с участием российских музыкантов. Вырученные средства он предложил направить на поддержку Вооруженных сил Украины.

Козырев* считает, что пригласить стоит Бориса Гребенщикова* (признан в РФ иноагентом), Андрея Макаревича* (признан в РФ иноагентом), Земфиру, Макса Покровского* (признан в РФ иноагентом), Noize MC* (признан в РФ иноагентом) и других. Также переговоры нужно вести с «ДДТ» и «Сплин», которые пока остаются в России. При этом журналист уверен, что они тоже скоро покинут страну.

«Это должно быть обоснованное, взвешенное решение у тех людей, которые, конечно, обрезали себе варианты возвращения на родину, пока режим не сменится, власть не падет», — сказал Козырев*.

Вован и Лексус признали, что осознают возможные последствия пранков

Журналист добавил, что готов принять участие в переговорах с российскими артистами по вопросу проведения фестиваля.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом