Родственники погибшего в ДТП Захарова заступились за осужденного Ефремова

Семья Сергея Захарова, который погиб в ДТП по вине актера Михаила Ефремова, заступилась за осужденного. Она дала положительное решение на условно-досрочное освобождение (УДО). Об этом заявил адвокат семьи Александр Добровинский.

«Они долго думали, можно ли простить человека, который фактически лишил жизни мужа, отца. И, когда они озвучили положительное решение, эта семья поразила меня в очередной раз своим великодушием и человечностью», — заявил Александр Добровинский, его слова приводит газета «Известия».

Сейчас Ефремов отбывает наказание в колонии, которая находится в Белгородской области. Адвокат актера Юрий Падалко отметил, что решение об освобождении по УДО зависит от суда. Однако по его словам, никаких документов для этого не было подано.

В колонии Ефремов нарушил порядок. Он опоздал на обязательное мероприятие и получил выговор. Этот случай затормозил процедуру освобождения по УДО, пишет Life. Однако Падалко опровергает эту информацию. По данным СМИ, ходатайство о досрочном освобождении было согласовано еще в марте.