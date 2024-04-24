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Родственники погибшего в ДТП Захарова заступились за осужденного Ефремова

Семья Сергея Захарова, который погиб в ДТП по вине актера Михаила Ефремова, заступилась за осужденного. Она дала положительное решение на условно-досрочное освобождение (УДО). Об этом заявил адвокат семьи Александр Добровинский.

Родственники погибшего в ДТП Захарова заступились за осужденного Ефремова
© ТАСС
«Они долго думали, можно ли простить человека, который фактически лишил жизни мужа, отца. И, когда они озвучили положительное решение, эта семья поразила меня в очередной раз своим великодушием и человечностью», — заявил Александр Добровинский, его слова приводит газета «Известия».

Сейчас Ефремов отбывает наказание в колонии, которая находится в Белгородской области. Адвокат актера Юрий Падалко отметил, что решение об освобождении по УДО зависит от суда. Однако по его словам, никаких документов для этого не было подано.

В колонии Ефремов нарушил порядок. Он опоздал на обязательное мероприятие и получил выговор. Этот случай затормозил процедуру освобождения по УДО, пишет Life. Однако Падалко опровергает эту информацию. По данным СМИ, ходатайство о досрочном освобождении было согласовано еще в марте.