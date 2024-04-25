Жительница Красноярска, прицепившая собаку к машине, прокомментировала ситуацию. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам женщины, она хотела быстрее добраться до ветеринара.

«Цель у меня была, грубо говоря, успеть к ортопеду, и, честно сказать, я... Была цель, а средства я упустила», – поделилась жительница Красноярска.

После инцидента алабая направили в ветеринарную клинику под присмотром полицейских. Специалисты заметили у животного раны мягких тканей, целостность костных структур у него не нарушена.

«Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего», – сообщается в публикации.

По данным местных СМИ, животное ранее уже подвергалось жестокому обращению. Сотрудница центра дрессировки поделилась видео, на котором внук женщины бьет собаку.

В Госдуме призвали полицию проверить россиянку, протащившую больного алабая по проезжей части

На ситуацию правоохранители обратили внимание после другого видео. На нем заметно, как женщина привязала алабая к машине, после чего автомобиль стал двигаться, в том числе и по дороге с оживленным движением. По словам россиянки, она хотела отвезти питомца к ветеринару, но он отказался запрыгивать в багажник.