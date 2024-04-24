Адвокат актера Михаила Ефремова, отбывающего в белгородской исправительной колонии срок за смертельное ДТП, Юрий Падалко опроверг информацию об отказе в условно-досрочном освобождении своему подзащитному. Об этом пишет ТАСС.

По словам защитника, ранее появившаяся информация о том, что суд отказал Ефремову в УДО из-за нарушения им режима, не более, чем «очередная утка».

«Не знаю, кто это делает, с какой целью. Мы [с Ефремовым] держим связь постоянно. Документы на УДО еще не подавали», — пояснил Юрий Падалко.

Осужденному за ДТП актеру Михаилу Ефремову отказали в досрочном освобождении

В Алексеевском районном суде Белгородской области также не подтвердили информацию о подаче заявления об условно-досрочном освобождении в отношении актера.

8 июня 2020 года Михаил Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем lada. Водитель lada Сергей Захаров погиб. Суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы. Затем срок был сокращен 7 до лет и 6 месяцев. Михаил Ефремов отбыл в тюрьме 3, 5 года.

Актер Иван Охлобыстин отмечал, что в марте 2024 года Ефремов сможет подать ходатайство о досрочном освобождении. Он добавил, что его друг во время заключения поменял свой взгляд на многие вопросы, пришел к осознанию ряда важных вещей и в целом стал совершенно другим человеком.