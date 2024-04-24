Mash: Актеру Михаилу Ефремову отказали в УДО из-за нарушения режима

Актеру Михаилу Ефремову, который отбывает наказание в белгородской колонии, отказали в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, причиной отказа стало нарушение режима со стороны Ефремова.

"Ефремов опоздал на "обязательное мероприятие" в колонии, из-за чего получил выговор", - говорится в материале.

При этом адвокат Юрий Падалко назвал сообщения об отказе Ефремову в УДО "очередной уткой".

"Не знаю, кто это делает, с какой целью. Документы на УДО еще не подавали", - пояснил адвокат.

В 2020 году актер Михаил Ефремов получил 7,5 года колонии за пьяное ДТП, в котором погиб человек. Срок он отбывает в колонии в Алексеевке Белгородской области.