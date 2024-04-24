Ведущие вузы Кыргызстана и России подписали историческое соглашение

Кыргызско-Российский Славянский университет (КРСУ) подписал соглашения с ведущими вузами РФ - Санкт-Петербургским политехническим университетом (СПбПУ) и Московским государственным институтом международных отношений (МГИМО).

Торжественные и важные для КРСУ договоренности закрепили в Бишкеке с участием ведущих представителей образовательных учреждений, представителей администрации президента РФ и руководства министерств образования России и Кыргызстана.

Игорь Маслов, начальник Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами:

- Подписание соглашения стало результатом долгих и обстоятельных переговоров, направленных на укрепление связей между Кыргызстаном и Россией в сфере образования и науки. Это важное событие, подтверждающее стремление к развитию академического обмена, совместных исследований и учебных программ. Речь идет о межвузовском сотрудничестве, о новом импульсе развития КРСУ.

Проблемам и вопросам образования президенты Садыр Жапаров и Владимир Путин уделяют пристальное внимание, этот вопрос обсуждается и на двусторонних встречах. И те решения, которые принимают главы двух стран, конечно же, должны быть выполнены достойно. Поэтому соглашения между вузами и их последующая реализация - весь этот процесс находится, без преувеличения, под непосредственным контролем лидеров наших государств.

С момента создания КРСУ многое изменилось. Мы должны понимать, что этот вуз должен отвечать стандартам сегодняшнего дня и давать возможность ребятам из Кыргызстана получать образование, которое соответствует мировым и российским стандартам. Поэтому наши друзья из Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого, легендарного "Политеха", поддержали наше предложение и откликнулись на запрос реализации совместной программы по подготовке квалифицированных инженерных кадров. Это очень важное направление. Мы развиваем сотрудничество в сфере образования, особенно в отраслях, характерных или необходимых для Кыргызстана, - это энергетика, горнодобывающая промышленность, высокие технологии. Мы готовы, более того, обязаны поделиться со своими партнерами своими знаниями и лучшими наработками. Рассчитываем, что СПбПУ внесет весомый вклад в работу КРСУ именно в подготовке инженерных кадров.

Должен отметить, что подписанные соглашения - не протокол о намерениях. Много программ между вузами уже согласовано, начата большая работа. Дай бог нам успехов на этом пути.

Абазбек уулу Расул, заместитель министра образования и науки КР:

- Впервые в КРСУ проходят Дни научного, молодежного международного сотрудничества, и мы с удовлетворением отмечаем, что университет становится ведущей активной площадкой для такого рода мероприятий.

Новый формат сотрудничества с вузами РФ, который был предложен российской стороной и поддержан нами, обязательно даст свои плоды. Мы сможем наблюдать их уже в скором времени. Тем более, что модернизация "Славянского" происходит быстро и эффективно.

То, что СПбПУ и МГИМО становятся курирующими партнерами инженерного факультета и факультета международных отношений, - наша общая большая победа. Буквально полгода назад мы об этом только говорили, а сейчас становимся свидетелями практической реализации договоренностей. Задействована большая команда, документы, которые подписаны, имеют практическую направленность. И студенты, и выпускники вуза должны получить импульс и мотивацию, стать частью масштабных активных процессов.

Ольга Петрова, заместитель министра науки и высшего образования РФ:

- Для наших университетов это большая миссия и ответственность. Когда стартует новое - всегда страшновато. Справимся ли? Конечно! Других вариантов у нас нет! Как верно отметил Игорь Венедиктович, соглашение, которое мы подписываем сегодня, это не старт, а подтверждение того, что мы все делаем правильно, движемся в соответствии с намеченными планами.

Буквально месяц назад мы встречались на Всемирном фестивале молодежи с коллегами из КРСУ, обсудили основные направления. И вот теперь мы подписали соглашение, которое открывает большой спектр возможностей для всех - студентов, преподавателей, администраций университетов, в том числе российских.

Список ведущих университетов, с которыми будет налажено сотрудничество, можно продолжать. На подписании соглашения присутствуют коллеги из Сибирского федерального университета, который является куратором КРСУ, из Российского университета дружбы народов. В дальнейших обсуждениях и проектах будут участвовать партнеры из Московского государственного технического университета имени Николая Баумана. Это подчеркивает серьезность общих намерений. Наша задача - максимально эффективно использовать двустороннее взаимодействие во всех направлениях.

Кстати

Президентская платформа "Россия - страна возможностей" впервые за пределами РФ открыла центр развития универсальных компетенций на базе КРСУ. Специалисты новой структуры помогут Кыргызстану повысить качество подготовки молодых кадров, приблизить его к требованиям работодателей и помочь трудоустроить выпускников в атомной отрасли.

В центре студенты смогут проверить уровень своих деловых и управленческих навыков. После тестирования каждому участнику создадут индивидуальный профиль, на основе которого он получит рекомендации для дальнейшего развития и доступ к подходящим вакансиям и стажировкам.

Вместе с тем

Программ по изучению русского языка в Кыргызстане недостаточно. Таким мнением, отвечая на вопрос корреспондента "РГ", поделился начальник Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов.

- Поколения меняются, и так сложилось, что в последние 30 лет преподавателей русского языка в республике, учитывая требования времени, стало не хватать. Российская Федерация прилагает все усилия, чтобы оказать нам необходимую поддержку согласно тем запросам, которые нам направляют наши кыргызские друзья. В нее входят в том числе и девять школ, строящихся при российском участии, каждая на 1200 учеников. Это значит, что около 10 тысяч детей смогут получать образование по российским стандартам, но с учетом национальной образовательной системы.

Уже действуют и развиваются и другие программы. Например, проект учителей русского языка за рубежом. По объективным причинам мы не можем удовлетворить все потребности кыргызской стороны, но задействуем все имеющиеся ресурсы как государства, так и частного бизнеса, который также представлен в республике.

Российские инвесторы, к слову, с большим энтузиазмом поддерживают здесь небольшие сельские школы. Они обеспечивают их учебниками, финансируют подготовку новых преподавателей и переподготовку действующих.