Мигранта, который в Челябинске на автомобиле подрезал девушек со словами «у нас так не ходят», выдворят из России. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По их данным, 24-летнего уроженца Таджикистана заставили извиниться и оштрафовали. На данный момент планируется депортировать его в Душанбе.

Девушки, с которыми вступил в перепалку мигрант, настаивают, чтобы за его выдворением проследили судебные приставы.

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Об инциденте стало известно 23 апреля. Гражданин Таджикистана подрезал девушку в показавшейся ему слишком открытой одежде и назвал ее свиньей. По словам девушки, преградивший ей дорогу мигрант заявил, что «у нас так не ходят».