Пиотровский анонсировал совместную выставку Эрмитажа и РГО

Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в понедельник, 22 апреля, анонсировал совместную выставку Русского географического общества (РГО) и музея «Археологический феномен. Между прошлым и будущим».

По его словам, торжественное открытие выставки состоится 26 апреля в Надворной галерее Зимнего дворца.

В тот же день в зале №367 третьего этажа Зимнего дворца Адмиралтейской галереи откроется постоянная экспозиция, посвященная раскопкам Ноин-Улы, где будут представлены материалы о древней культуре, погребальных обрядах и ритуалах элиты древнего кочевого народа хунну (конец I века до н. э. — первая половина I века н. э.).

Выставка приурочена к 160-летию выдающегося русского путешественника, военного географа, члена Императорского Русского географического общества (ИРГО) Петра Кузьмича Козлова, а также к 100-летию начала работы Монголо-Тибетской экспедиции и к 100-летию раскопок погребений хунну в горах Ноин-Ула (Монголия), которые он организовал.

Отмечается, что впервые за всю историю изучения ноин-улинского археологического памятника на одной площадке будут представлены экспонаты, хранящиеся в различных музеях и архивах России и Монголии.

В частности, из фондов РГО будут представлены отчеты об археологических работах Тибетской экспедиции в Ноин-Уле, планы могильных полей, чертежи курганов и детали гробниц, личный географический и описательный дневник Петра Козлова.

Кроме исторических материалов, на выставке будут представлены результаты самых актуальных полевых и лабораторных исследований, проведенных современными археологическими экспедициями.

Напомним, что в 1886 году, за полезные труды в экспедиции Николая Пржевальского, Петр Кузьмич Козлов был награжден серебряной медаль. В 1891 году он был избран действительным членом ИРГО, а в 1910 году — почетным членом.

В 1902 году за Монголо-Камскую экспедицию Козлову вручили Константиновскую медаль — высшую награду ИРГО. Кроме того, знаменитый исследователь был избран почетным членом географических обществ Голландии и Венгрии, награжден большой золотой медалью Итальянского географического общества.