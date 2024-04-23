Жителей Татарстана призвали оставаться дома из-за мощного ветра

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал в своем Telegram-канале жителей республики не покидать дома из-за сильного ветра, грозы и града.

По его словам, в некоторых районах республики зафиксированы разрушения.

Глава Буинского района Татарстана Ранис Камартдинов уточнил, что из-за сильного ветра в Буинске поломаны деревья, повреждены заборы и автомобили.

«В Буинске прошел сильный ветер, гроза, град. Порыв ветра длился не более пары минут, но его последствия — существенны», — уточнил чиновник.

Кроме того, пострадали Зеленодольский и Апастовский районы. Информации о пострадавших нет.

По прогнозу Гидрометцентра РТ, с 15 часов 23 апреля до 2 часов 24 апреля ожидаются грозы, кратковременные усиления ветра до 15−20 м/с, локально до 24 м/с, ливневый дождь и град.