Полицейские ищут родителей мальчика, дошедшего от СЗАО до центра Москвы

Полицейские ищут родителей малолетнего мальчика, который в одиночку дошел от северо-запада до центра столицы. Об этом стало известно во вторник, 23 апреля.

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Одинокого ребенка обнаружили в центре города полицейские. По камерам удалось отследить, что мальчик самостоятельно пришел сюда с территории Северо-Западного административного округа.

Ребенка отвезли в полицейский участок. Правоохранительные органы уже на протяжении нескольких часов расспрашивают мальчика о его родителях, но он молчит, говорится в Telegram-канале «Агентство «Москва».

В августе в Екатеринбурге на улице нашли маленькую девочку, оставленную отцом.