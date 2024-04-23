Полицейские ищут родителей мальчика, дошедшего от СЗАО до центра Москвы
Полицейские ищут родителей малолетнего мальчика, который в одиночку дошел от северо-запада до центра столицы. Об этом стало известно во вторник, 23 апреля.
Одинокого ребенка обнаружили в центре города полицейские. По камерам удалось отследить, что мальчик самостоятельно пришел сюда с территории Северо-Западного административного округа.
Ребенка отвезли в полицейский участок. Правоохранительные органы уже на протяжении нескольких часов расспрашивают мальчика о его родителях, но он молчит, говорится в Telegram-канале «Агентство «Москва».
В августе в Екатеринбурге на улице нашли маленькую девочку, оставленную отцом.