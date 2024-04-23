Скифское золото и лаборатория на краю света: экспедиции РГО в 2024 году

В конце апреля в Пий-Хемском районе Республики Тыва стартует седьмой сезон совместной экспедиции Русского географического общества и Института истории материальной культуры РАН.

В ходе экспедиции научная группа продолжит планомерное изучение кургана Туннуг-1, расположенного в так называемой «Долине царей», где находится множество захоронений разных эпох: от знати скифского времени до позднего Средневековья и кокэльской культуры.

Скифское золото из «Долины царей»

Курган Туннуг датируется IX веком до н. э. Ученые полагают, что это самый древний и в «Долине царей», и в мире курган, который можно отнести к скифской культуре.

За несколько лет археологи раскопали половину основной насыпи кургана, установили его структуру, определили место центрального погребения, исследовали следы массовых жертвоприношений (скелеты людей и коней), а также обнаружили предметы, относящиеся к разным историческим эпохам. В настоящее время ведется их изучение.

Эксперты предполагают, что центральное погребение, ради которого и сооружался весь курган, не разграблено. В этом сезоне археологи надеются найти инвентарь, при помощи которого усопших отправляли в загробный путь, различные предметы из золота и серебра, которые по традиции оставляли в таких захоронениях.

© Анна Клочко, Русское географическое общество

Кроме того, по данным исследователей, под Туннугом есть «линза вечной мерзлоты». В ней могли сохраниться ценные артефакты из органических материалов.

Но не только в Тыве Русское географическое общество запланировало провести в 2024 году полномасштабные научные исследования. Экспедиции будут отправлены на архипелаг Земля Франца-Иосифа, в пролив Лаперуза и на Камчатку.

Лаборатория на краю света

В 2024 году ученые намереваются провести на острове Земля Александры, входящем в архипелаг Земля Франца-Иосифа, исследования по геологии, геофизике, сейсмологии, мерзлотоведению, биологии, гидрометеорологии. Кроме того, планируется создание постоянной научной лаборатории на территории базы «Омега» Нацпарка «Русская Арктика».

© Николай Гернет, Русское географическое общество

В прошлых сезонах ученые искали ответы на вопросы: будут ли повторяться землетрясения в этом регионе, когда образовались ледники и с какой скоростью они движутся, как возникли ледяные пещеры, какой климат был на островах много лет назад.

Экспедиция на Землю Франца-Иосифа

А в августе 2023 года в год 150-летия открытия архипелага Земля Франца-Иосифа «Русское географическое общество» (РГО) совместно с Министерством обороны Российской Федерации и Национальным парком «Русская Арктика» организовало очередную научно-исследовательскую экспедицию в одно из самых труднодоступных мест нашей планеты, к которой присоединились трое туристов.

Затонувшие подлодки в проливе Лаперуза

В ходе экспедиции на Сахалин исследователи РГО и морской инженерной компании «Фертоинг» планируют провести поиск, идентификацию и обследование кораблей, судов и подводных лодок, затонувших в проливе Лаперуза в период Второй мировой войны.

В частности, научная группа проведет подводную съемку многолучевым эхолотом по маршруту перехода экспедиционного судна «Ламантин», затонувшего в западной части пролива.

© Скриншот видео РГО

В центральной части пролива команда исследует возможные места потопления советской подводной лодки Л-19 и подводной лодки ВМС США «Ваху». В рамках экспедиции планируется отдать воинские почести экипажам найденных кораблей.

Одна из основных целей экспедиции — пополнение цифровой базы данных «Морское наследие России» новыми сведениями об обнаруженных объектах военно-технической истории.

«Кингкобра» из озера Витаминное

Советский самолет американского производства Белл Пи-63 «Кингкобра» в 1945 году, в конце Второй мировой войны, совершил вынужденную посадку на озере Витаминном на Камчатке, после чего затонул.

Совместная группа Экспедиционного центра Минобороны РФ и РГО планирует поднять истребитель со дна озера, обследовать и законсервировать для дальнейшего восстановления и экспонирования.

© Вера Костамо, Русское географическое общество

Параллельно озеро будет изучено на предмет нахождения других подводных объектов — исследователи предполагают, что «Кингкобра» не единственный самолет, который нашел пристанище на его дне.

Напомним, что истребители «Кингкобра» поставлялись в Советский Союз в рамках ленд-лиза. Они развивали максимальную скорость 655 км/ч, могли подниматься до высоты 11 900 м. Были сняты с вооружения в СССР в 1952–1953 годы.