Лавров назвал четыре обязательные к прочтению книги

Глава МИД России Сергей Лавров по случаю Всемирного дня книги порекомендовал четыре классических произведения — «Белую Гвардию» Михаила Булгакова, «Тараса Бульбу» Николая Гоголя, «Преступление и наказание» Федора Достоевского и «Остров Крым» Василия Аксенова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опросник, составленной испанской газетой La Vanguardia.

La Vanguardia составила список литературных рекомендаций от ведущих мировых политиков.

Помимо Лаврова, свои рекомендации дали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и другие лидеры. Результаты опроса были опубликованы в бумажной версии издания, ТАСС не уточняет, какие книги выбрали другие политики.

В 2014 году «Коммерсант» рассказал о литературных предпочтениях президента России Владимира Путина, основываясь на его интервью разным СМИ. Путин выделял из русской классики Федора Достоевского и Льва Толстого, а также рассказывал, что в юности увлекался «Маленьким принцем» Антуана де Сент-Экзюпери и романами Александра Дюма.

В одном из интервью Путин называл писателей, чьи герои повлияли на формирование его характера — это Джек Лондон, Жюль Верн и Эрнест Хемингуэй. Среди любимых произведений Хемингуэя Путин указывал «Прощай, оружие!», «По ком звонит колокол» и «Старик и море». К прочтению президент также рекомендовал «Записки охотника» Ивана Тургенева и «Зеленый шум» Михаила Пришвина.