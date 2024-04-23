$93.25-0.1999.36-0.21
Войти в почту

Лавров назвал четыре обязательные к прочтению книги

Глава МИД России Сергей Лавров по случаю Всемирного дня книги порекомендовал четыре классических произведения — «Белую Гвардию» Михаила Булгакова, «Тараса Бульбу» Николая Гоголя, «Преступление и наказание» Федора Достоевского и «Остров Крым» Василия Аксенова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опросник, составленной испанской газетой La Vanguardia.

Лавров назвал четыре обязательные к прочтению книги
© globallookpress.com

La Vanguardia составила список литературных рекомендаций от ведущих мировых политиков.

Помимо Лаврова, свои рекомендации дали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и другие лидеры. Результаты опроса были опубликованы в бумажной версии издания, ТАСС не уточняет, какие книги выбрали другие политики.

В 2014 году «Коммерсант» рассказал о литературных предпочтениях президента России Владимира Путина, основываясь на его интервью разным СМИ. Путин выделял из русской классики Федора Достоевского и Льва Толстого, а также рассказывал, что в юности увлекался «Маленьким принцем» Антуана де Сент-Экзюпери и романами Александра Дюма. 

В одном из интервью Путин называл писателей, чьи герои повлияли на формирование его характера — это Джек Лондон, Жюль Верн и Эрнест Хемингуэй. Среди любимых произведений Хемингуэя Путин указывал «Прощай, оружие!», «По ком звонит колокол» и «Старик и море». К прочтению президент также рекомендовал «Записки охотника» Ивана Тургенева и «Зеленый шум» Михаила Пришвина.

20
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости