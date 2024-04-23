В длинный список "Большой книги" попали работы Вагнер, Варламова и Пелевина

Национальная литературная премия "Большая книга" объявила длинный список номинантов XIX сезона, в него вошли 50 произведений авторов из восьми стран, включая Россию, в том числе роман "Тоннель" Яны Вагнер, роман "Путешествие в Элевсин" Виктора Пелевина и сборник рассказов "Собаки и другие люди" Захара Прилепина. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель экспертного совета премии "Большая книга" Дмитрий Данилов.

"Список получился достаточно разнообразным", - сказал Данилов. Он отметил, что интерес к премии не ослабевает, а значит и не ослабевает интерес к литературной жизни. Отмечается, что в списке появились новые имена.

В совет экспертов премии вошли писатели и литературные критики Дмитрий Данилов, Евгений Абдуллаев, Евгения Декина, Алексей Андреев, Афанасий Мамедов и Валерия Пустовая. На соискание премии в этом сезоне было номинировано более 340 произведений. В длинный список были включены 50 произведений авторов из России, Белоруссии, Израиля, Испании, Казахстана, Киргизии, Норвегии и Франции. При этом произведения из Франции и Киргизии оказались в списке впервые, отметил директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля, член жюри премии Дмитрий Бак.

В частности, в длинный список вошли Даниэль Бергер с романом "Кофе с перцем", Михаил Шемякин с автобиографией "Моя жизнь: до изгнания", Сергей Авакян-Ржевский с романом "Дорога Сурена", Василий Аксенов со сборником "Флегонт, Февруса и другие", Надя Алексеева с романом "Полунощница", Евгения Батурина с романом-дилогией "Выход А" и "Кризис Ж", Владимир Березин с романом "Уранотипия", Яна Вагнер с "Тоннелем", Алексей Варламов с романом "Одсун", Денис Драгунский с книгой "Подлинная жизнь Дениса Кораблева", Мария Лебедева с романом "Там темно", Виктор Пелевин с "Путешествием в Элевсин", Захар Прилепин со сборником рассказов "Собаки и другие люди", Светлана Тюльбашева с романом "Лес" и многие другие.

Дмитрий Бак сообщил, что список финалистов обнародуют 5 июня, а победители будут объявлены в конце ноября - начале декабря.

Эксперты о книгах

По словам эксперта премии Евгении Декиной, стало гораздо больше жанровой литературы в этом году. "Фэнтезийной литературы тоже стало достаточное количество. Если в том году было много подростковой и женской прозы, то в этом году мы видим очень много триллеров, детективов, романов-расследований. Меня как сценариста это очень радует", - призналась она.

Прозаик Алексей Андреев отметил, что с каждым годом все больше увеличивается количество, по его выражению, "листративных романов". "То есть, когда автор берет какое-то социальное явление, а чаще всего - какое-нибудь психическое отклонение, а дальше просто начинает вполне ожидаемо, вполне прогнозируемо все это описывать, иллюстрировать и раскручивать", - пояснил эксперт. Он призвал авторов больше прислушиваться к своей душе.

"Сейчас писатели решили более глубоко заняться отдельно обществом и отдельно - процессами личности. Мне кажется, это связано с тем, что литература сейчас хочет помочь своему читателю, появился в ней такой терапевтический вкус. Хочется не просто показать болезненные процессы - хочется их исследовать, показать, как они запускаются, к чему они приводят", - сказала в свою очередь эксперт премии Валерия Пустовая.

Национальная премия "Большая книга" - одна из крупнейших литературных премий в России, она учреждена некоммерческим партнерством "Центр поддержки отечественной словесности" и существует с 2005 года. Ежегодно присуждаются три премии, за первое место - 3 млн рублей, второе - 1,5 млн рублей, третье - 1 млн рублей. В свое время за главный приз премии боролись такие авторы, как Евгений Водолазкин, Леонид Юзефович, Захар Прилепин, Евгений Чижов, Владимир Шаров. В числе соучредителей премии Минкультуры РФ, Минцифры РФ, Институт русской литературы РАН.