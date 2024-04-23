Голикова сообщила о выполнении нацпроекта "Образование" почти на 100%

Уровень достижения целей, поставленных по нацпроекту "Образование", по состоянию на апрель 2024 года составляет почти 100%. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам совещания с регионами.

"В 2019-2023 годах на реализацию нацпроекта "Образование" было выделено свыше 1 трлн рублей. Большая часть средств направлялась в регионы на масштабные инфраструктурные преобразования. Уровень достижения нацпроекта, по оперативным данным, на апрель 2024 года составляет 99,9%", - цитируют Голикову в сообщении.