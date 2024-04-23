Уехавший на СВО муж Блиновской пожаловался на попытки разорвать контракт с ним

Блогер Алексей Блиновский пожаловался на попытки разорвать с ним контракт о военной службе и попросил помощи у главы СК РФ Александра Бастрыкина. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Муж «королевы марафонов» попросил Бастрыкина дать поручение главному следователю Москвы приостановить «действия, направленные на расторжение контракта» c Минобороны, которые, по мнению Блиновского, являются незаконными. По его словам, разрывом контракта его пугают некоторые следователи.

Уехавший на СВО Блиновский ранее вложил 50 миллионов рублей в закупку беспилотников для российской армии и сейчас в составе Донецкого корпуса занимается их сборкой и распределением между подразделениями. С ним вместе, по данным СМИ, служит экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

Блиновский подписал контракт с Минобороны России около месяца назад. Этот факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, находящейся в СИЗО, поскольку сейчас четверо детей пары остались без попечения родителей.

Блогер была задержана в апреле 2023 года по обвинению в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и легализации денежных средств, после чего ее поместили под домашний арест. Позднее следствие предъявило ей обвинение по двум случаям незаконного оборота денег и попросило суд оставить ее под стражей из-за нарушения условий домашнего ареста. Блиновскую в конечном итоге отправили в СИЗО.

Также фигурантом уголовного дела является ее муж Алексей, которому инкриминируют пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в крупных размерах. Ему было назначено ограничение определенных действий, запрещающее использование связи и интернета, но не ограничивающее передвижения.