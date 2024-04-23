71% россиян осуществили мечту детства

Сейчас каждый пятый взрослый своей главной целью считает здоровье.12% опрошенных россиян имеют четко спланированную цель в жизни. 88% разделились на тех, кто действуют тактически – каждый день достигают чего-то из намеченного (40%), импровизируют (24%) и столько же (24%) пока только задумываются об этом.

Почти у половины (48%) респондентов их первая мечта появилась ещё в детстве. У 40% – в юности или молодости (до 35 лет). 12% признались, что первая осознанная цель ими поставлена после 35 лет. Среди тех, у кого была заветная мечта в детстве, – 71% её осуществили, почти трети (29%) это сделать не удалось.

По приоритетам россиян можно сделать вывод об их ценностях. Так, цель каждого пятого (20%) участника опроса – это здоровье. У 18% она связана с деньгами, у 16% – с имуществом, у других 16% – с увлечениями и хобби. 14% ставят в приоритет карьеру, каждый десятый (10%) наметил цель создать семью, а 6% – стать более образованными.

Из тех, у кого есть чёткая цель в жизни, 47% уже начали планировать её реализацию. 14% намерены начать действовать в ближайшие 1-5 лет. Ещё 14% откладывают старт на более длительный срок – 5-10 лет и более. Четверть (25%) опрошенных пока не имеют никакого плана действий.

Самое распространенное препятствие на пути к достижению цели – это усталость (21%). За ней следуют недостаток денег (15%) и лень (13%). Прокрастинация мешает каждому десятому (10%), стольким же (10%) – отсутствие времени и (4%) знаний. Только 27% заявили, что им ничего не может помешать на пути к желаемой цели.

Поддержка семьи и родственников играет ключевую роль в достижении намеченного для ровно половины респондентов (50%). 17% помогают новости СМИ, на которые они ориентируются, принимая жизненные решения. Содействие друзей важно, но в меньшей степени (15%). Мотивационные тренинги помогают 7% опрошенным, контент с личными примерами вдохновляет 6%, а книги по саморазвитию – 5%.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 15 по 22 апреля 2024 года, охват составил 15 840 интернет-пользователей, среди которых 52% мужчин и 48% женщин.