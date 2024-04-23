Телеведущая Ксения Собчак, шоумен Иван Ургант, певица Клава Кока и лидер группы «Звери» Рома Билык объясняются с Федеральной налоговой службой в связи с гонорарами, которые они получили от блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Несколько лет назад они приняли участие в праздновании сорокалетия Блиновской. Ведущими мероприятия были Собчак и Ургант, выступали на нем Клава Кока и «Звери». Стоимость празднования составила 119 миллионов рублей.

По данным следствия, оплату на ИП артистов переводили с разных счетов многочисленных ООО, подконтрольных Блиновской. Артисты передали внутреннюю документацию своих фирм, касающуюся этих выплат, налоговой службе.

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Напомним, что Елену Блиновскую обвинили в неуплате 906 миллионов рублей налогов и в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей. Ее мужу предъявили аналогичные обвинения и признали его соучастником преступлений жены, хотя сам мужчина своей вины не признал.

В настоящее время Блиновская находится в СИЗО в связи с нарушением условия домашнего ареста. Всего ей грозит до 16 лет лишения свободы.