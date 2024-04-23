Посольство РФ дало совет россиянам при отказе Turkish Airlines в посадке на рейсы

Посольство России в Анкаре рекомендует гражданам РФ подавать иски по месту жительства против турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines, если им было отказано в транзитном полете в Латинскую Америку.

Об этом диппредставительство сообщило на своем сайте.

"Посольство РФ в Турецкой Республике и другие российские консульские загранучреждения вынуждены констатировать, что авиакомпания "Турецкие авиалинии", в частности ее представительство в Стамбуле, несмотря на наши неоднократные обращения, продолжает практику отказа российским пассажирам, направляющимся транзитом через Стамбул в страны Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Мексика, Панама и ряд других) в посадке на рейсы. При этом сотрудники авиакомпании либо не предоставляют никаких внятных объяснений причин отказа, либо ссылаются на установленные указанными государствами правила въезда", - отмечается в заявлении.

В случае отказа в посадке на рейс посольство рекомендует "подать судебный иск по месту жительства заявителя против авиакомпании с ходатайством о возмещении материального и морального ущерба, нанесенного действиями авиаперевозчика". Подача иска, как отметило посольство, "в турецкий суд на национального авиаперевозчика, видимо, не имеет перспектив".

Кроме того, диппредставительство рекомендует незамедлительно связаться с генеральным консульством России в Стамбуле, "направить письменный запрос в авиакомпанию для получения документального подтверждения факта отказа в посадке на рейс, по возможности с указанием его причин", а также "принять меры по объективной фиксации соответствующего случая, включая видео- и фотосьемку, запись разговора с представителями авиакомпании".