Россиянка родила ребенка с 12 пальцами на ногах

Врачи Перинатального центра в Уфе приняли роды у пациентки с необычной наследственностью — все дети женщины рождаются с полидактилией — лишнем пальце на каждой ноге. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

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«Этот ребенок стал третьим мальчиком в семье, и, как и его старшие братья, он родился при помощи кесарева сечения. <...> Как только ребенок появился на свет, пациентка сразу сказала педиатрам: «Считайте пальчики. Должно быть больше, чем надо»»? — поделились медики.

Двух старших детей, которые, как и третий, унаследовали от матери необычную особенность, женщина возила в Санкт-Петербург на операцию по удалению лишних пальцев. Новорожденному также предстоит аналогичное вмешательство, когда ему исполнится один год.

Мальчик появился на свет здоровым, с весом 4000 граммов.

«Работая в операционной, мы столкнулись с рядом трудностей, но результат превзошел все ожидания», — отметила в пресс-службе центра.

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