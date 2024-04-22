Умер американист Юрий Рогулев

Руководитель Фонда изучения США имени президента Франклина Рузвельта при историческом факультете МГУ Юрий Рогулев умер на 74-м году жизни, сообщается на сайте факультета.

"Деканат исторического факультета МГУ и кафедра новой и новейшей истории с глубоким прискорбием сообщают, что 22 апреля 2024 года после тяжелой и продолжительной болезни скончался известный специалист по истории США, член ученого совета истфака, заместитель заведующего кафедрой, кандидат исторических наук, доцент Юрий Николаевич Рогулев", - говорится в сообщении.

Рогулев работал на факультете с 1976 года. Он читал общие лекционные курсы "История стран Европы и Америки, 1945 г. - до наших дней" и "История США в новейшее время", а также создал электронный научный журнал "Исторические исследования" и являлся его главным редактором. "Юрий Николаевич был глубоким и разносторонним ученым, талантливым лектором, его любили студенты и уважали коллеги. Под его руководством были защищены около 90 дипломных работ и 7 кандидатских диссертаций", - отмечается в сообщении факультета.

Фонд Франклина Рузвельта по изучению США создан в МГУ в 1998 году. Как сообщается на сайте фонда, он располагает междисциплинарной научной библиотекой американских изданий и коллекцией документальных фильмов, а в ближайших его планах - приобретение неопубликованных архивных материалов для российских исследователей, специального оборудования для чтения микрофишей и микрофильмов. Фонд выделяет рузвельтовские стипендии для научных командировок российских студентов, аспирантов и научных работников в США и организации визитов американских ученых и общественных деятелей в РФ. По программе научного обмена США уже посетили более 20 студентов МГУ.