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В Чечне появится новый город

Станица Шелковская в Чечне приобретет статус города. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

В Чечне появится новый город
© Джалвади Малаев / Wikipedia
«Я поручил председателю парламента ЧР Магомеду Даудову провести работу по переводу станицы Шелковской в статус города», — написал политик.

Он пояснил, что перевод населенного пункта в другой статус позволит решать вопросы местного назначения, а также развивать различные производства и повысить привлекательность Шелковской для инвесторов.

1 января 2024 года в Чечне появился новый город Ойсхар.

«Первый день наступившего нового года ознаменовался для Чеченской Республики появлением нового города Ойсхар», — объявил Рамзан Кадыров.

Он добавил, что в Ойсхарское городское поселение вошли Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения.

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