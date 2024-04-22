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Путин наградил Безрукова почетным орденом

Народного артиста России и художественного руководителя Московского губернского театра Сергея Безрукова наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно тексту документа, актер внес большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Путин наградил Безрукова почетным орденом
© News.ru
За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом «За заслуги в культуре и искусстве» Безрукова Сергея Витальевича— художественного руководителя государственного автономного учреждения культуры Московской области «Центр развития театрального искусства „Московский Губернский драматический театр“, — сказано в тексте документа.

Аналогичную награду также получили артист Театра эстрады имени Аркадия Райкина Андрей Федорцов, гендиректор Торгового дома книги Москвы Марина Каменева и директор музея-заповедника «Кижи» в Карелии Елена Богданова. Кроме этого, медалью «За труды в культуре и искусстве» наградили артистку Нового экспериментального театра в Волгограде Светлану Блохину.

Ранее Безруков назвал всепримирение основной чертой русского характера. По его словам, это понятие очень важно и необходимо для понимания культурного кода. Как подчеркнул артист, писатель Федор Достоевский полагал, что именно от русского народа пойдет начало всепримирения.

Общество
Марина Каменева
Светлана Блохина
Елена Богданова
Андрей Федорцов
Федор Достоевский
Сергей Безруков
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