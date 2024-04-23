В Перми умер заслуженный артист России Анатолий Нагогин

Заслуженный артист России Анатолий Владимирович Нагогин умер в Перми на 82-м году жизни. Об этом сообщается в социальной сети "ВКонтакте" на официальной странице Пермского академического Театра-Театра, где артист проработал с 1971 года.

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"С прискорбием сообщаем, что на 82-м году жизни скончался заслуженный артист России Анатолий Владимирович Нагогин, служивший в нашем театре с 1971 года. Коллектив Пермского академического Театра-Театра скорбит о потере замечательного артиста и человека с большим сердцем. Эта утрата невосполнима. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Владимировича. Светлая память!" - говорится в сообщении.

В театре отметили, что руководство и коллеги всегда будут помнить Анатолия Нагогина, как "совесть театра", целые поколения пермяков - как героя любимых сказок, на которых они выросли. В творческом багаже Нагогина за полвека театральной жизни накопилось более 80 ролей в самых разных спектаклях: от русской классики до советской драмы, от комедий до трагедий.

В 1994 году Анатолию Нагогину было присвоено почетное звание заслуженного артиста России. Также он обладатель ряда почетных грамот и благодарственных писем.

Церемония прощания с заслуженным артистом России Анатолием Нагогиным состоится 24 апреля в 10:20 (08:20 мск) в Большом ритуальном зале (ул. Старцева, 61).