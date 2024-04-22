Названы промежуточные итоги конкурса «Самая красивая страна»

В Санкт-Петербурге в Штаб-квартире РГО члены жюри подвели промежуточные итоги Х фотоконкурса «Самая красивая страна».

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В конкурсе приняли участие как профессиональные фотографы, так и любители из России, Китая, Индии, Танзании, Казахстана, Испании, Аргентины и ряда других стран. В общей сложности, предварительную модерацию прошли 46 тыс. работ.

Все фотографии, в соответствии с условиями конкурса, были сделаны на территории России. Участники выбирали как привычные номинации, которые сохранились с прошлых лет, так и пробовали силы в новых: «Самые красивые обои для рабочего стола» и «Фотопроект».

Партнером номинации «Самые красивые обои для рабочего стола» стала компания Astra Linux — работы победителей номинации будут использоваться в качестве фонового изображения в операционной системе Astra Linux.

Заседание экспертной комиссии, где будут определены финалисты юбилейного конкурса, пройдет 24 апреля. Победители будут объявлены в сентябре и получат 250 тыс. руб. Также организаторы «Самой красивой страны» вручат специальные призы.