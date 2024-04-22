«Картографическую Джоконду» отправили к «косметологам»

Русское географическое общество (РГО), его партнеры и эксперты показали журналистам «картографическую Джоконду» - загадочные чертежи картографа XVII века Семена Ремезова, которые в ближайшее время отправятся на реставрацию.

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Журналисты увидели карту и познакомились с ее историей на заседании Медиаклуба РГО, сегодня, 22 апреля 2024 года.

«Картографической Джокондой» называют Большой чертеж Сибири, сделанный Ремезовым. Эта карта огромна - в квартире стандартной хрущевки она заняла бы целую стену. У карты нет привычного масштаба и координатной сетки: расстояния на ней исчисляются дневными переходами, а ориентирами служат знаковые места, - к примеру, точка, где «Александр Македонский ружье закопал».

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Карта нуждается в реставрации: сейчас неудовлетворительное состояние чертежа не позволяет выставить его на всеобщее обозрение. Восстанавливать карту будут в 2024 - 2025 годах при поддержке Транспортной группы FESCO. Специально для реставрации чертежа создадут новейшую методику по укреплению стареющей ткани (она на 80 лет старше, чем США), и очистке чертежа от пыли.

Эксперт по рукописям библиотеки Российской академии наук Анна Джиоева рассказала, что влюблена в эту карту.

«Это действительно икона, это образ Древней Руси, пришедшей к огромной империи в течение двухсот лет», - подчеркнула она.

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На заседании Медиаклуба РГО также выступили эксперты научно-реставрационного центра имени Грабаря Евгения Мымрина. Они прокомментировали готовящиеся реставрационные работы.

«Проект по консервации и реставрации карты очень сложен - карта выполнена на ткани, различными пигментами. <…> Это будет профессиональным вызовом для реставраторов. Конечно же, будет разработана индивидуальная программа реставрации, будут переосмыслены традиционные методики, а также разработан ряд новых технологических решений», - рассказала Мымрина.

© Рамблер.ру

Первые исследования уже дали свои результаты - эксперты выяснили, что черные кляксы на карте сначала были золотыми звездами, обозначавшими города, а зеленые озера были синими, но синий пигмент позеленел под воздействием времени и окружающей среды. Дальнейшие исследования позволят установить, как выглядел чертеж несколько веков назад. Раньше об этой карте знали немногие и видели ее немногие, подчеркнули эксперты.

Ремезов работал над своей «Картографической Джокондой» в 1697-1698 годах вместе с сыновьями. Чертеж представляет собой рукописную карту, выполненную на хлопковом холсте. Ремезов, уроженец Тобольска, вместе с сыновьями проводил много времени в поездках по России.

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В РГО подчеркивают, что император Петр Великий лично оценил работу Ремезова, хотя и был сторонником европейских традиций картографии. По легенде, по Большому чертежу Сибири Петр I экзаменовал приближенных, не очень хорошо знавших географию. Карта демонстрирует, как развивалась Россия, как осваивалась Сибирь и каким было мировоззрение землепроходцев.

Большой чертеж Сибири позволяет ориентироваться по речной сети и сухопутным дорогам, которые идут в основном в соответствии с меридианами и параллелями.

© Рамблер.ру

Карта содержит множество различных надписей: к примеру, упоминания о залежах золота, покинутых телегах, а также о «немирных» и «жилых» юртах. В левом верхнем углу, вблизи устья Амура, есть надпись о пребывании в этих местах Александра Македонского: «До сего места Александр Македонский доходил ружье спрятал колокол оставил». На карте также указаны старинные названия географических объектов, населенных пунктов и отмечены места проживания разных народностей. В РГО подчеркивают, что карта на многие годы обеспечит ученых материалом для научных исследований.