Аналитики выяснили, на что обращают внимание россияне при выборе нового смартфона. Почти половина россиян меняют смартфон реже, чем раз в 5 лет. На покупку нового устройства 40% готовы потратить не более 20 000 рублей, говорится в совместном исследовании медиахолдинга Rambler&Co и Мегамаркета.

По данным аналитиков, 48% опрошенных меняют телефон из-за неподходящих технических характеристик: маленькой памяти, несовременной камеры или слабого аккумулятора. Ещё 35% россиян приобретают новый телефон, если старый пришёл в негодность и не подлежит ремонту. Лишь 17% респондентов покупают новый гаджет, когда старый теряет актуальность, или по другим причинам.

Ключевым фактором при выборе нового устройства для 37% россиян оказался объём памяти, при этом лишь 16% опрошенных обращают внимание на бренд. Для 12% респондентов особенно важны характеристики процессора, а 8% фокусируются на операционной системе девайса. К менее популярным параметрам относятся качество камеры и размер устройства — на каждый показатель обращают внимание по 7% опрошенных. Внешний вид гаджета, его совместимость с другими устройствами и возможность поддержки определённых приложений не так важны. Около 13% учитывают эти факторы при покупке.

Интересный факт — 74% россиян выбирают смартфоны на операционной системе Android, iOS — лишь 18%. Остальные 4% предпочитают Windows Phone и другие ОС и также 4% опрошенных пользуются кнопочными телефонами. Аналитики Мегамаркета отмечают три бренда-лидера по продажам смартфонов в категории мобильных телефонов: Apple — более 25%; Xiaomi — более 18%; Samsung — более 16%.

Чаще покупают смартфоны именно мужчины — более 55% покупок приходится на них.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 4 по 18 апреля 2024 года, охват составил более 68 тыс. респондентов — 61% мужчин и 39% женщин в возрасте от 18 до 60 лет.