Мошенники придумали схему обмана влюбленных россиян

Мошенники начали продавать фиктивные брони в ЗАГСах на красивую дату, пытаясь заполучить личные данные на электронных ресурсах правительства. Как сообщает «Прайм», о новой схеме рассказали эксперты группы компаний «Солар».

Специалисты отмечают, что многие влюбленные готовы заплатить за возможность зарегистрировать брак в красивые и удобные даты. Сама практика бронирования начала распространяться в 2022 году, который стал рекордным по числу зарегистрированных в России браков. Стоимость подобной услуги составляет от 1 до 50 тысяч рублей. Молодоженам предлагают одновременно прийти в ЗАГС и подать заявление по стандартной процедуре сразу после того, как продавец заберет свое заявление.

«Официальной и легальной процедуры для передачи бронирования нет, предупреждают юристы, а значит, продавцы не могут вам гарантировать результат и, скорее всего, сами действуют наугад», — подчеркнули в компании.

Мошенники создают собственные объявления, смешиваясь с предприимчивыми россиянами. Зачастую они присылают ссылку на фишинговый сайт, похожий на официальный, а также просят назвать код из смс-сообщения — якобы для того, чтобы переоформить регистрацию. Таким образом преступники получают доступ к данным, которые имеются на сервисе госуслуг и в правительственных базах.

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Эксперты призвали не поручать посторонним выполнять действия с персональными данными, не передавать сведения для доступа к профилю, а также не называть секретные коды. Также следует проявлять бдительность при переходе по сторонним ссылкам, особенно, если там предлагают ввести личную информацию, логины, пароли и прочее.