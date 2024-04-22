В 23 субъектах РФ введен особый противопожарный режим

В 23 регионах России установлен особый противопожарный режим. Гражданам запрещено посещать леса из-за дополнительных требований безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС РФ.

С начала 2024 года уже были природные пожары в 69 регионах, включая Северную Осетию-Аланию, где горит сухая трава на площади более 58 га.

Согласно данным МЧС, беспилотники используются для мониторинга горения сухой растительности на склонах высокогорья. В Костромской области зафиксировано 16 палов травы на площади около 37 га, в Крыму — более 170 палов. За нарушение требований пожарной безопасности привлечены четыре человека.

Выжигание сухой травы и проведение пожароопасных работ в сельских и городских поселениях строго запрещено. Также это распространяется на леса и их окрестности. Нарушители преследуются законом.

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