В России утвердили расписание ЕГЭ-2024 с учетом нового порядка пересдачи

Минпросвещения РФ и Рособрнадзор утвердили новое расписание ЕГЭ-2024 с учетом возможности пересдать один предмет до конца приемной кампании. Совместный приказ ведомств размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части экзамена по иностранным языкам пройдут 4 июля, пересдачи по биологии, географии, математике базового и профильного уровней, истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам - 5 июля. Ранее такую возможность поручил организовать президент РФ Владимир Путин, выступая 29 февраля с посланием Федеральному собранию.

В связи с новым порядком также изменилось расписание основного периода ЕГЭ для ряда предметов. Так, экзамен по физике переносится с 10 июня на 4 июня. Устную часть ЕГЭ по иностранным языкам перенесли с 17 и 18 на 7 и 8 июня, экзамен будет проходить одновременно с информатикой. Экзамены по биологии, истории, а также письменную часть по иностранным языкам выпускники будут сдавать 11 июня.

Остальные экзамены пройдут в ранее утвержденные в 2023 году даты: 23 мая - география, литература и химия, 28 мая - русский язык, 31 мая - математика базового и профильного уровней, 4 июня - обществознание.