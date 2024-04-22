"Тотальный диктант" написали свыше 1 миллиона 124 тысяч человек в 55 странах

"Тотальный диктант", по предварительным данным, написали свыше 1 миллиона 124 тысяч человек в 55 странах. В год юбилея - 20-летия добровольной акции по проверке знания русского языка - руководитель проекта Вячеслав Беляков назвал число участников "высокой планкой".

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География диктанта

Больше всего человек написали "Тотальный диктант" в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и Омске. Топ-5 стран, где было привлечено самое большое число участников как онлайн, так и офлайн, - это Китай, США, Узбекистан, Хорватия и Бангладеш. И если раньше проводились эксперименты с написанием "Тотального диктанта" в самых неожиданных местах - в космосе, на полярных станциях, на субмаринах, то сегодня у акции иные приоритеты. Проведен детский "Тотальный диктант" для учеников 1-4 классов. Его написали почти 2,5 тысячи детей за рубежом и свыше 226 тысяч - в России.

"Пока в стране было 16 площадок, но проект разрастается, - говорит Вячеслав Беляков. - Об этом просят родители и сами дети. Хотят диктант писать вместе, но с разными исходными условиями. Кстати, мы увеличиваем число инклюзивных площадок для детей с особенностями развития. Так, постепенно, надеюсь диктант станет семейным делом".

Какой уровень показали добровольцы

"Многим нравится высокая планка требований диктанта, они так и говорят: "Мы приходим не за оценками. Мы хотим поднять планку грамотности". И, как всегда, предварительные выводы таковы, что диктант подтверждает статистику: то, что отработано в школе, не вызывают затруднений, а то, что не изучалось, дает ошибки", - рассказал, в свою очередь, председатель филологического совета "Тотального диктанта", главный редактор портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов.

По его словам, самые ожидаемые и повторяющиеся ошибки - это написание наречий и пунктуация, реже - обособление слов и орфографические трудности. Так, в 2024 году неожиданно возникли сложности с написанием слова "эпистолярный". Но самая большая проблема - запятые часто ставятся произвольно. При этом из года в год повторяется число тех, кто диктант пишет на "отлично" - 4-5% добровольцев.

"Это очень высокая планка - сотни тысяч людей. Хороший показатель саморазвития", - сказал Пахомов. "Я, когда диктую, смотрю на самых медленных, - делится опытом телеведущая Арина Шарапова, диктовавшая текст в РУДН. - Хожу по залу и держу паузу до тех пор, пока самые медленные не напишут. Это такая подсказка без нарушения правил, но все равно паузы, которые расставлены в тексте, порой сбивают людей. В этот раз не все понимали новообразование "гигиеничная переписка". Считали, что надо писать "гигиеническая". Спрашивали меня, что я думаю?"

Узнать свой результат участники акции могут по мере подведения окончательных итогов. Работа над ошибками продолжится до 27 апреля.

Справка "РГ"

Впервые акция "Тотальный диктант" прошла в 2004 году в Новосибирском ГУ - ее основателе. Авторами текста диктанта в разные годы были писатели Евгений Водолазкин, Павел Басинский, Гузель Яхина, Захар Прилепин и другие.