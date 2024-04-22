Симоньян объяснила, кому в США крайне выгодна война

Война крайне выгодна конгломерату «жирных котов», которые управляют США, а потому они не остановятся никогда. Об этом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

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В ходе эфира Симоньян рассказала, что один из ее любимых персонажей американской истории — генерал Смедли Батлер. В 1935 году он издал книгу «Война — это рэкет». По мнению медиаменеджера, там он привел причины, по которым конфликт между Западом и РФ может закончить только Москва.

«Соединенными Штатами Америки, как известно, управляют ни президенты, ни конгресс, ни палата представителей... Управляет конгломерат жирных котов. И война для них — супервыгодна. Была выгодна всегда и будет выгодна всегда», — сказала Симоньян.

Она отметила, что в своей знаменитой речи Батлер заявил, что 33 года «защищал интересы того, что считал интересами своей страны». Он признался, что «мучил» Гондурас для фруктовой компании, Мексику — для нефтяников, а Доминикану — для сахарных промышленников.

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«И пока я служил в армии, как это принято в американской армии, мне было не положено думать. И я — не думал, я выполнял приказы. А теперь я ушел из армии и понял, что никакие интересы своей страны я не защищал никогда. Я защищал интересы жирных котов, я защищал чужие "бабки", я был рэкетиром и гангстером», — процитировала его Симоньян.

В книге генерал также привел пример того, как американские предприниматели наживались на войнах. В частности, производители москитных сеток десятикратно увеличили производство за годы Первой мировой войны, а их прибыль возросла на 2000%. Симоньян отметила, что таким же образом Соединенным Штатам выгодна трата денег на Украину.