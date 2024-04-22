Москва и Подмосковье выступают за введение единого патента для мигрантов

Москва и Московская область планируют перейти на единый трансграничный патент для мигрантов, работающих на стройках региона. Идея оформлена в виде закона, который уже направлен в правительство РФ и сейчас проходит процедуру согласования, сообщил первый замруководителя главного управления региональной безопасности Подмосковья Владимир Герасименко.

О нехватке кадров на стройках говорят не впервые. По данным Национального объединения строителей, только в прошлом году дефицит кадров в строительной сфере вырос на 36%, в этом эксперты прогнозируют его увеличение еще на 15%.

"Среди нужных специалистов лидируют бетонщики, арматурщики и монолитчики - это 40% вакансий. Далее отделочники, штукатуры, маляры и плиточники - еще 20%. Не хватает по 12% сварщиков и каменщиков, 5% дорожных рабочих. И даже подсобная низкоквалифицированная рабочая сила, с которой раньше никогда не было сложностей, сейчас в дефиците", - отмечает президент НОСТРОЯ Антон Глушков.

Такая ситуация в целом по стране. В столичном регионе, где в разы выше зарплата, с кадрами лучше. Но в Москве и Подмосковье и строек больше. Завершать их зачастую требуется с опережением, чтобы не тормозить госпрограммы, нацпроекты, да и просто не снижать качество жизни людей.

Сейчас у иностранных специалистов, работающих на московских стройках, одни патенты, а у тех, кто трудится в Подмосковье, - другие. У них разная стоимость - за столичный патент мигранты ежемесячно платят 8220 рублей, за областной 7500 рублей. У них узкий юридический статус: трудиться на стройках одного региона с патентом другого - значит, нарушать миграционное законодательство. Между тем многие крупные застройщики имеют объекты и в Москве, и в Подмосковье, причем это не только коммерческое жилье, но и социальные учреждения.